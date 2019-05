Economia Mega-Sena pode pagar R$ 140 milhões neste sábado (4) apostas podem ser feitas até às 19 horas (horário de Brasilia)

O concurso 2148 da Mega-Sena deverá pagar neste sábado R$ 140 milhões a quem acertar os seis números. As apostas podem ser feitas até às 19 horas (horário de Brasilia) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet. A aposta mínima custa R$ 3,50 reais. Dado o valor acumulado, as lotéricas de todo o país devem apresentar filas ao longo do dia...