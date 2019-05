Economia Mega-Sena deve pagar R$ 7 milhões neste sábado No último sorteio, na quarta-feira (15), ninguém acertou os seis números do concurso, e o prêmio acumulou

Depois de acumular nesta semana, a Mega-Sena deverá pagar R$ 7 milhões neste sábado (18). O sorteio será feito às 20h, em São Paulo. No último sorteio, na quarta-feira (15), ninguém acertou os seis números do concurso, e o prêmio acumulou. As dezenas sorteados foram 02- 14 - 18 - 29 - 36 - 38. Na quina, foram 80 apostas ganhadoras, cada uma no valo...