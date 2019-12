Economia Mega-Sena da Virada vai pagar R$ 300 milhões Brasileiros tem até a próxima terça-feira (31), às 18h, para fazer sua aposta em qualquer lotérica do país

O brasileiro que sonha ficar milionário tem até a próxima terça-feira (31), às 18h, para fazer sua aposta da Mega-Sena da Virada em qualquer lotérica do país. O apostador que acertar as seis dezenas sorteadas levará um prêmio estimado em R$ 300 milhões. O concurso 2.220, que vai definir o novo milionário, ou os novos milionários do Brasil, será realizado no mesmo dia, à...