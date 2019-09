Economia Mega Sena acumula mais uma vez e prêmio pode chegar a R$ 78 milhões Embora ninguém tenha levado o prêmio total para casa, 115 apostas acertaram a quina e vão receber R$ 36.432,16 cada uma

Não foi dessa vez que um felizardo levou a bolada da Mega Sena para casa. No sorteio realizado nesta quarta-feira (4) ninguém acertou todas os números sorteados e o prémio acumulou mais uma vez, podendo chegar a R$ 78 milhões. As apostas poderão ser feitas até a sexta-feira (6), quando ocorre o próximo concurso. As dezenas sorteadas na noite de hoje foram&...