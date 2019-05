Economia Mega Sena acumula mais uma vez e prêmio deve chegar a R$ 275 milhões Próximo sorteio acontece neste sábado (11)

Para aqueles que não acertaram os seis números da Mega Sena nesta quarta-feira (8), um alento: ninguém levou a bolada para casa. Sendo assim, o prêmio acumulou pela 14º vez consecutiva, chegando ao valor previsto de R$ 275 milhões, que será sorteado neste sábado (11). As dezenas sorteadas hoje, no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo,...