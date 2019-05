Para aqueles que não acertaram os seis números da Mega Sena nesta quarta-feira (8), um alento: ninguém levou a bolada para casa. Sendo assim, o prêmio acumulou pela 14º vez consecutiva, chegando ao valor previsto de R$ 275 milhões, que será sorteado neste sábado (11).

As dezenas sorteadas hoje, no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo, foram 21 - 23 - 37 - 44 - 46 - 48.

Já que nenhum apostador acertou os seis números sorteados, o prêmio acumulou mais uma vez, chegando a R$ 242.415.370,56 (ainda será somado às apostas feitas para o próximo concurso).

A quina teve 496 ganhadores, cada um recebeu R$ 35.200,20. Já a quadra teve 32.880 apostas premiadas, com valor de R$ 758,57 cada.

Segundo a Caixa, a premiação já está entre as três maiores da história da Mega-Sena, sem considerar a Mega da Virada.