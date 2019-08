Economia Mega-Sena acumula e vai pagar R$ 31 milhões no próximo sorteio Quina saiu para 95 apostadores, que vão levar para casa mais de R$ 28 mil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.180 da Mega-Sena, realizado ontem (17) em São Paulo. O prêmio acumulou e a Caixa Econômica Federal deve pagar R$ 31milhões na próxima quarta-feira (21), data do próximo sorteio. As dezenas sorteadas foram: 10 - 12 - 16 - 21 - 28 - 38. No mesmo concurso, a Quina saiu para 95 apostadores, que vão lev...