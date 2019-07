Economia Mega-Sena acumula e vai pagar R$ 22 milhões no sábado O prêmio ficou acumulado para o sorteio do concurso 2.171, que ocorre no sábado (20)

O concurso 2.170 da Mega-Sena não teve acertadores nos seis números sorteados nesta quarta-feira (17): 10, 21, 24, 36, 38 e 51. O prêmio ficou acumulado para o sorteio do concurso 2.171, que ocorre no sábado (20). A estimativa é que o prêmio seja chega a R$ 22 milhões. A Quina (5 números acertados) teve 79 apostas ganhadoras, com R$ 29,97 mi...