Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.215 da Mega-Sena, sorteados nesta quarta-feira (11). O prêmio acumulado para o próximo sorteio, previsto para sábado (14), é de R$ 31 milhões. As dezenas sorteadas foram 01 - 19 - 21 - 23 - 33 - 43. Os 48 apostadores que acertaram a quina vão receber R$ 53.207,20, e os 4.092 qu...