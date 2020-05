Economia Mega-Sena acumula e próximo sorteio deve pagar R$ 45 milhões Na quina, 50 apostadores levaram mais de R$ 64 mil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2266 da Mega-Sena, realizado neste sábado (30), no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, situado no terminal rodoviário do Tietê. As dezenas sorteadas foram: 10 - 23 - 31 - 37 - 58 - 59. A quina teve 50 acertadores e cada um vai receber R$ 64.685,64. Os 4.167 ganha...