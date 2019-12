Economia Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 36 milhões Apostas para o próximo sorteio poderão ser feitas até as 19h de terça-feira (17)

Ninguém acertou as seis dezenas do Concurso 2.216 da Mega-Sena sorteadas ontem (14), no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. O prêmio para o próximo sorteio, que ocorrerá na terça-feira (17), está estimado em R$ 36 milhões. Os números sorteados foram 10 - 24 - 42 - 43 - 48 - 49 A quina teve cinco ganhadores ...