Economia Mega-Sena acumula e prêmio pode chegar a R$ 170 milhões Próximo sorteio será realizado na quarta-feira (19)

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2234 da Mega-Sena sorteadas na noite deste sábado (15). A estimativa de prêmio para o próximo sorteio, que será realizado na quarta-feira (19), é de R$ 170 milhões. Os números sorteados foram: 04 - 21 - 27 - 29 - 42 - 47. As apostas para o concurso 2235 da Mega-Sena podem ser feitas até as 19h de quar...