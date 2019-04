Economia Mega-Sena acumula e pode pagar prêmio de R$ 32 milhões neste sábado Os números sorteados no concurso 2.139, realizado na última quarta-feira, foram: 14 - 23 - 29 - 41 - 57 - 58

O concurso de número 2.140 da Mega-Sena, que será realizado neste sábado, 6, poderá pagar um prêmio acumulado de R$ 32 milhões. Na edição de número 2.139, realizada na noite da última quarta-feira, 4, em São Paulo, ninguém acertou as seis dezenas sorteadas que foram: 14 - 23 - 29 - 41 - 57 - 58. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília...