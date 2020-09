Economia Mega-Sena acumula e pagará R$ 43 milhões na quarta-feira Veja os números sorteados ontem: 17, 18, 35, 36, 47 e 52

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena sorteadas neste sábado (19), em São Paulo. Eis os números sorteados: 17, 18, 35, 36, 47 e 52. A Quina (cinco números acertados) teve 66 apostas ganhadoras, com R$ 44.296,26 para cada uma. A Quadra (quatro números acertados) registrou 4.333 apostas ganhadoras, cabendo R$ 963,88 a cada uma delas. As informações s...