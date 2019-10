Economia Medidas para estimular emprego de jovens serão anunciadas nesta sexta-feira (1º) Plano da equipe econômica é reduzir impostos sobre salários pagos pelas empresas e o valor depositado nas contas do FGTS

O secretário de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, informou nesta tarde ao Estado que as medidas do governo para geração de emprego no Brasil saem na próxima sexta-feira (1º). Como já foi antecipado, essas medidas terão como foco principal os jovens. Segundo Marinho, as outras medidas econômicas que serão anunciadas pelo ministro Paulo G...