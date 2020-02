Economia Medicamentos podem ficar até 4% mais caros em abril Para indústrias goianas, reajuste anual anunciado no início de março não cobrirá custo de produção, pressionado por alta do dólar

Os medicamentos poderão ficar até 4% mais caros no País a partir do próximo mês de abril, praticamente o mesmo índice de 4,33% que foi autorizado no ano passado. O reajuste anual, que será anunciado no próximo dia 1º de março, deve sofrer a influência da alta nos custos de produção das indústrias farmacêuticas, principalmente o aumento da cotação do dólar, já que muitos i...