Economia Mark Zuckerberg perde US$ 7,5 bilhões com boicote de dezenas de empresas ao Facebook Marcas como Coca-Cola, Unilever e Starbucks decidiram retirar anúncios da rede social para que ela tome atitudes adequadas contra o discurso de ódio na internet

O presidente executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, viu sua fortuna diminuir em US$ 7,5 bilhões nos últimos dias, depois que uma série de empresas decidiu parar de fazer anúncios na rede social. Puxada por nomes como Unilever e Coca-Cola, a campanha Stop Hate for Profit decidiu suspender as campanhas na empresa para que ela tome atitudes adequa...