Mario Kart para celular chega em 25 de setembro Mario Kart Tour estará disponível para Android e iOS, inclusive no Brasil

Demorou, mas finalmente você poderá jogar Mario Kart no celular. No Twitter, a Nintendo confirmou que Mario Kart Tour chega em 25 de setembro, e abriu uma plataforma de cadastro para o jogo. O período de testes do jogo foi feito apenas para Android, mas ele estará disponível para Android e iOS. Mario Kart Tour será gratuito para baixar, mas po...