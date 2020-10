Economia Marinho critica Guedes a investidores e ouve revide Ministro da Economia chama colega de ‘despreparado, desleal e fura-teto’, após possíveis críticas em evento fechado de firma privada

Um encontro do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, ontem, com analistas e economistas, repercutiu no mercado por causa de seu conteúdo contundente contra o Ministro da Economia, Paulo Guedes, e a favor do Renda Cidadã.O debate que se instalou na sequência reforçou a leitura de que o teto de gastos pode ser descumprido na gestão do presidente Jair Bolso...