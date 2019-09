Economia Marcio Felix alega "razões estritamente pessoais" em carta de demissão ao MME A saída do cargo foi publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União. Ele exerceu a função duas vezes

O ex-secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, Marcio Felix, exonerado do cargo a pedido, alegou "razões estritamente pessoais, para pedir demissão. Em carta datada da última sexta-feira, 30, ele reiterou "integral apoio ao programa de trabalho" do ministério e se colocou à disposição para seguir ajudando a realizar as políticas p...