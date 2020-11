Economia Marcas independentes promovem movimento anti-Black Friday e pregam consumo consciente Na contramão das promoções, pequenos negócios divulgam posicionamento sustentável

Pequenas empresas de moda independente têm aproveitado as vésperas da Black Friday para se posicionar contra o consumo desenfreado. Marcas do segmento slow fashion, que defendem uma moda atemporal e nunca participaram do evento, decidiram marcar posição neste ano e explicar aos clientes que não irão aderir ao movimento, seja pela falta de insumos, agravada pela p...