Economia Marcas brasileiras querem desbancar preferência por chocolate importado Segmento dominado por pequenas e microempresas investe em cacau nativo e controle da produção

Chocolates finos suíços, belgas e italianos começam a ganhar uma concorrência sólida nas prateleiras de grandes redes de supermercados e empórios: a dos tabletes produzidos no Brasil. Feito de cacau nativo, esse chocolate conta com uma produção que passa por processos de qualidade, tem preocupação socioambiental e é acompanhada em todas as etapas, da amêndoa à barr...