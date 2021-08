Economia Manutenção de descontos do ISTI deve impulsionar o mercado em Goiânia Expectativa do setor é de que haja um impulso ainda mais significativo neste mercado, que já vive um período de incremento de negócios

O desconto de até 50% no Imposto sobre Transmissão de Imóveis (ISTI), que começou a vigorar no último dia 9 de julho, já ajudou a movimentar o mercado imobiliário de Goiânia nos últimos 30 dias. Tanto que a arrecadação da Prefeitura com o tributo cresceu quase R$ 3 milhões entre junho e julho. Se a desoneração se tornar permanente, a expectativa do setor é de que haj...