Economia Mansueto diz que Brasil só poderá ter superávit em 2023 Secretário do Tesouro Nacional avalia que país continuará com déficit nos próximos anos, mesmo em possível cenário de aprovação de reforma da Previdência e ajuste fiscal

O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, afirmou nesta sexta-feira, 5, que, mesmo com "tudo dando certo" no ajuste fiscal que o governo pretende fazer, o mandato do presidente Jair Bolsonaro ainda deve terminar com déficit primário. "Só devemos voltar a ter superávit em 2023", disse o secretário, durante participação em evento da XP Investimentos. Mansuet...