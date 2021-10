Economia Manobra que muda teto de gastos abriria mais de R$ 80 bi no Orçamento em ano eleitoral Com a mudança no teto, seria possível ampliar o limite de gastos em pouco mais de R$ 30 bilhões em relação ao previsto hoje na proposta de Orçamento de 2022

Avaliada atualmente pelo governo para encontrar margem nas contas para bancar o Auxílio Brasil, a revisão do teto de gastos prevê que a correção do limite de despesas federais seja alterada desde a entrada em vigor da norma, em 2017. O conjunto de alterações estudadas pelo Planalto, incluindo o adiamento de precatórios, criaria um espaço superior a R$ 80 bilhões no O...