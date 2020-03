O Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicação e Teleatendimento no Estado de Goiás (Sinttel-GO) conseguiu no domingo (23) acolhimento de mandado de segurança que mantém medidas de prevenção ao coronavírus no ambiente de trabalho de call center. Entre os exemplos, está a redução em 50% no número de trabalhadores.

Após liminar em favor da categoria na última quinta-feira (19), a BTCall Center e a Telemont haviam conseguido a revogação de grande parte da decisão do juiz do Trabalho Luciano Santana Crispim. Ele tinha determinado redução de 50% no número de trabalhadores por pelo menos 15 dias sob pena de multa de R$ 10 mil por dia, afastamento de pessoas de grupo de risco, distância de dois metros entre os postos de trabalho e medidas de higiene, como fornecimento de álcool em gel.

A revogação da liminar ocorreu no sábado (21) e havia restado apenas a manutenção da obrigação de distância de dois metros entre cada posto de trabalho dos empregados. Agora, com o acolhimento de mandado de segurança pelo desembargador Elvecio Moura dos Santos, o presidente do sindicato, Alessandro Torres da Mota, explica que as empresas têm concedido férias para o porcentual de pessoas que foi liberado.

Ficou mantida a redução do número de pessoas nas empresas e para as que continuam na atividade a determinação é para manter a segurança necessária a elas. “O governo do Estado decretou nossa atividade como essencial e por isso ocorre apenas a redução, mas o trabalho continua. O mandado de segurança atende o trabalhador do call center e chegam a trabalhar até mil em um mesmo ambiente”, relata sobre o que também foi motivo de protesto na semana passada.

A reportagem entrou em contato com as empresas BTCall Center e Telemont, mas ainda não recebeu retorno.