Economia Mais um shopping abre as portas na região da 44, com mais de 500 lojas

Depois da recente inauguração da nova expansão do shopping Mega Park, que chegou a 450 lojas, a Região da 44 ganhou mais um centro de compras na última semana, com mais de 500 lojas e a geração de dois mil empregos diretos. O Shopping Gallo, um investimento de R$ 120 milhões, estima movimentar cerca de R$ 150 milhões por ano na região. O superintendente do shopping, Célio Abb...