Economia Mais investimento em qualificação

No meio rural, a mulher sempre trabalhou muito, mas como apoio. Agora, com ela assumindo também a linha de frente ou participando cada vez mais das decisões, o agronegócio tende a ganhar. A avaliação é de Samantha Andrade, coordenadora técnica do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e responsável pelo programa Mulheres em Campo, implantado há cerca de dez an...