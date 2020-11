Economia Mais de 60% dos internautas no país usam serviços públicos digitais Ao todo, 84 milhões de brasileiros estão cadastrados no portal

Dois anos depois da inauguração, o Portal Gov.br, que reúne os serviços públicos digitalizados do governo federal, é usado por 62% dos internautas brasileiros. O percentual foi divulgado nesta semana pela Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, durante a Semana de Inovação 2020. Atualmente, 84 milhões de brasileiros têm login cadastrado no portal go...