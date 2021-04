Economia Mais de 3 mil goianos morreram de Covid-19 em março Números atualizados nesta quinta-feira (8) mostram que 3.076 pessoas perderam a vida no mês passado por causa do coronavírus em Goiás. Abril apresenta elevado número de mortes também.

Março superou a marca de 3 mil mortes por Covid-19 em Goiás, conforme boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO). Nesta quinta-feira (8), com as atualizações mais recentes no sistema, as prefeituras notificaram 3.076 óbitos ocorridos no mês passado, o que dá uma média de 99,2 mortes por dia. Antes, o mês mais agressivo da epidemia no Estado h...