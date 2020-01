Economia Mais de 2,7 mil cancelamentos

Em Goiás, 2.718 benefícios previdenciários foram cancelados em 2019, por meio de pente-fino do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). A medida foi criada com objetivo de endurecer a fiscalização dos benefícios no País. Com os cancelamentos, é estimada a economia de R$ 42 milhões no ano. Além disso, outros 2.151 benefícios foram suspensos no Estado, casos em que o...