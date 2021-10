Economia Mais de 166 mil em Goiás podem entrar na faixa de isenção do IR Projeto de lei, que tramita no Senado, prevê isenção para contribuintes que recebem até R$ 2.500 por mês; total de isentos no estado chegaria a 570.036

Se aprovado o projeto de lei do governo federal, que por ora está travado no Congresso Nacional, a reforma do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) deve levar mais 166.056 contribuintes em Goiás para a faixa de isenção do tributo, elevando para 570.036 o total no Estado. A quantidade se refere aos contribuintes que recebem salário de até R$ 2.500. O aumento do número ...