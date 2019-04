Economia Mais de 13 milhões ainda não enviaram declaração do Imposto de Renda A expectativa da Receita Federal é receber 30,5 milhões de declarações neste ano

A oito dias do fim do prazo, cerca de 13,5 milhões de brasileiros ainda não acertaram as contas com o Leão. Até as 17h de hoje (22), a Receita Federal recebeu 16.964.301 declarações do Imposto de Renda Pessoa Física, o equivalente a 55,6% do esperado para este ano. O prazo para envio da declaração começou em 7 de março e vai até as 23h59min59s de 30 d...