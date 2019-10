Economia Mais de 12 mil servidores públicos em Goiás irão receber o abono salarial em outubro Serão distribuídos mais de R$ 10,9 milhões só no Estado, de acordo com o Banco do Brasil

O Banco do Brasil (BB) libera a partir desta quinta-feira (17) o abono salarial do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) para trabalhadores com final de inscrição 03. No Estado de Goiás, R$ 10,9 milhões poderão ser sacados por 12.053 servidores. Em todo o País, estarão disponíveis R$ 262 milhões para os mais de 290 mil trabalhadores. Para os clientes...