Economia Mais de 11 mil famílias pediram desligamento do Bolsa Família em 2019, aponta ministério Pedido geralmente é feito quando beneficiário consegue emprego formal

Mais de 11 mil famílias solicitaram desligamento voluntário do Bolsa Família em 2019, segundo o Ministério da Cidadania. Geralmente, o cancelamento do benefício é pedido quando beneficiário consegue um emprego formal. O programa atende cidadãos em situação de pobreza e de extrema pobreza e inclui famílias com renda por pessoa entre R$ 89,01 e R$ 178 me...