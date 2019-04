Economia Mais de 100 mil devem enviar declaração do Imposto de Renda nesta terça-feira Até a tarde de ontem, 780 mil goianos haviam acertado as contas com o Leão; no último dia, sistema pode ter lentidão

Quem deixou para enviar a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) somente nesta terça-feira, no último dia do prazo, pode encontrar o sistema da Receita Federal mais lento. Até no fim da tarde de ontem, cerca de 780 mil goianos, de um montante de 960 mil contribuintes esperados, já haviam enviado o documento. Por isso, mesmo que muita gente tenha acertado a...