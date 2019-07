Economia Mais de 1 milhão de goianos terão direito ao FGTS Regras e datas para o saque devem ser divulgadas pelo governo federal só na próxima semana

Mais de 1 milhão de trabalhadores goianos devem sacar parte do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) nas próximas semanas. O número é referente à quantidade de pessoas com carteira assinada que existe em Goiás, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na pesquisa Pnad Contínua, em maio. A liberação de porcentual do FGTS de contas ativa...