Economia Mais da metade dos contribuintes já declararam Imposto de Renda Fisco espera 30,5 milhões de formulários neste ano

Mais da metade dos contribuintes já acertou as contas com o Leão. Até as 17h desta quinta-feira (18), a Receita Federal recebeu 15.513.046 declarações do Imposto de Renda Pessoa Física, o equivalente a 50,9% do esperado para este ano. O prazo para envio da declaração começou em 7 de março e vai até as 23h59min59s do dia 30 deste mês. A expectativa da Receita Federal é...