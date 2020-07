Economia Mais da metade das empresas vai manter home office e outras mudanças, diz FGV Apenas 27% das companhias têm avaliação de que as medidas adotadas serão temporárias

Levantamento do Ibre/FGV (Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas) mostrou que 56% das empresas que adotaram mudanças por causa da covid-19 devem manter integral ou parcialmente como modelo no pós-pandemia. A ampla maioria (90%) fez alteração no modo de operação, como a prática de home office. Apenas 27% das companhias têm avaliação de que...