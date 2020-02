Economia Mais confiantes com a economia, empreendedores goianos voltaram a investir Empresários apostam em boas perspectivas para 2020 e num ambiente mais favorável aos negócios no País

As perspectivas econômicas no País estão despertando mais confiança no empreendedor brasileiro, que parece ter deixado a crise para trás e voltou a investir em novos negócios. De janeiro a outubro do ano passado, 2,6 milhões de empresas foram abertas no País, 23,1% mais que no mesmo período de 2018, segundo o Indicador de Nascimento de Empresas da Serasa Experian. Isso s...