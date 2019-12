Economia Mais 1 milhão de brasileiros passaram a trabalhar como motorista de aplicativo ou ambulante em 2018 Com aumento no trabalho informal, número de pessoas trabalhando com apps de transporte cresceu 30% e nas ruas, 12%

Em meio a um cenário ainda de dificuldade de recuperação dos postos de trabalho formais extintos durante a crise, o mercado de trabalho se expandiu no último ano com mais profissionais atuando como motoristas por aplicativo e vendedores ambulantes. O número de pessoas trabalhando tanto em veículo automotor quanto em via pública alcançou patamar recorde em 2018. Há 1,060 m...