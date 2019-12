Economia Maior revendedor da América Latina, Grupo Caoa estreia no mercado de locação de veículos Primeiros 400 veículos já foram alugados nas últimas duas semanas para clientes corporativos

Maior revendedor de carros na América Latina, com mais de 200 concessionárias próprias das marcas Hyundai, Ford, Subaru, Chery e modelos seminovos, o grupo Caoa, que também atua como fabricante no Brasil, entrou neste mês no negócio de locação de veículos. O presidente do Grupo Caoa, Mauro Correia, disse ontem que os 400 primeiros carros já foram alugados nas úl...