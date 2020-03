Economia Maior parte das empresas ainda não demitiu

Levantamento realizado pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás (Acieg) aponta que 77% das empresas goianas não demitiram colaboradores na primeira semana de funcionamento restrito de atividades comerciais e industriais no Estado. No entanto, 17% já demitiram de 1% a 10% do quadro de pessoal. A longo prazo, pelo menos metade dos empresários...