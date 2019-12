Economia Maia se reúne com Bolsonaro após criticar mudanças no Simples Nacional Presidente da Câmara disse que a visita também serviu para tratar da pauta da semana, de temas como saneamento, conectividade, área de fronteira e MP do Coaf

Após criticar nas redes sociais a resolução do Conselho Gestor do Simples Nacional, que excluiu 17 ocupações do sistema de Microempreendedor Individual (MEI), o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro na tarde deste sábado, 7, para tratar do assunto . O encontro, que não estava previsto na agenda de nenh...