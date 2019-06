Economia Maia reforça otimismo sobre agenda da reforma da Previdência "Aprovada a Previdência no dia 26, a gente instala a Comissão da reforma tributária dia 27 e começa a trabalhar nela", disse o presidente da Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), reforçou nesta segunda-feira, 17, que está otimista sobre a agenda da reforma da Previdência, que deve ser votada na semana que vem na Comissão Especial. "Esperamos que seja votada em plenário ainda no primeiro semestre, antes do dia 15 de julho, quando entramos no recesso", disse, em entrevista à emissora B...