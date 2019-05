Economia Maia pede a relator que apresente texto da reforma da Previdência antes do dia 15 O presidente da Câmara adiantou que o governo negocia emendas para tratar da cessão onerosa na tramitação da PEC do orçamento impositivo

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse nesta terça-feira, 28, que vai pedir ao relator da reforma da Previdência, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), que apresente o seu texto na comissão especial antes do dia 15 de junho, para que haja tempo do texto ser votado também no plenário da Casa ainda no primeiro semestre. "O tempo está ficando apertado e pedi ao r...