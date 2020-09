Economia Magazine Luiza abre programa de trainee exclusivo para pessoas negras Serão aceitos candidatos formados de dezembro de 2017 a dezembro de 2020, em qualquer curso superior; o salário é de R$ 6,6 mil, com benefícios e bônus de contratação de um salário

O Magazine Luiza anunciou nea última sexta-feira (18) a abertura de inscrições para seu programa de trainee 2021, que aceitará apenas candidatos negros. "O objetivo do Magalu com o programa é trazer mais diversidade racial para os cargos de liderança da companhia, recrutando universitários e recém-formados de todo Brasil, no início da vida profissional", informou a empr...