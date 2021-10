Economia Magalu prorroga inscrições para seleção de trainees negros A empresa vai fazer uma live na quinta (21) com Luiza Trajano, a presidente do conselho de administração do Magalu, para falar sobre representatividade de pessoas negras nos cargos de liderança

As inscrições para a segunda edição do processo seletivo de trainees do Magalu exclusivo para profissionais negros, que se encerravam neste domingo (17), foram prorrogadas para o dia 24 de outubro. A empresa vai fazer uma live na quinta (21) com Luiza Trajano, a presidente do conselho de administração do Magalu, para falar sobre representatividade de pessoas negras...