Economia Magalu compra mais uma empresa, o aplicativo Plus Delivery o terceiro negócio do segmento adquirido pela companhia

O Magazine Luiza segue na estratégia de aquisições em série. Nesta segunda (21) a empresa anuncia a compra da Plus Delivery, aplicativo de delivery de comida do Espírito Santo. É o terceiro negócio do segmento adquirido pela companhia. O Magalu já tinha levado o AiQFome no ano passado e o ToNoLucro neste ano. Todos os aplicativos são integrados ao primeiro ne...