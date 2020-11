Economia Macapá pode ficar até 15 dias sem luz após incêndio em subestação Ao todo, 14 cidades do Amapá são afetadas; há relatos de falhas no abastecimento de água e na comunicação

O MME (Ministério de Minas e Energia) afirmou nesta quinta-feira (5) que a retomada completa do fornecimento de energia elétrica no Amapá deve demorar ao menos 15 dias. A capital e outras 13 cidades do estado estão sem energia desde a noite de terça (3), após incêndio na subestação responsável por receber eletricidade de outras regiões do país. A repercussão nas re...